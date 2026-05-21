Операторы "Буревестника" уничтожили воздушным тараном дроны-камикадзе ВСУ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Операторы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили воздушным тараном дроны-камикадзе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты ПВО отдельного полка беспилотных систем “Буревестник” Южной группировки войск эффективно отразили атаки беспилотников противника, применяя тактику воздушного тарана. Целями операторов стали дроны-камикадзе ВСУ типа “Дартс”, использовавшиеся противником для нанесения ударов по нашим подразделениям и объектам в ближнем тылу», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что в ходе воздушного мониторинга операторы своевременно обнаружили приближение беспилотников ВСУ и оперативно вывели дроны-перехватчики в район целей. После захвата на сопровождение были выполнены точные маневры сближения с последующим воздушным тараном.
В министерстве отметили, что все выявленные цели были перехвачены и уничтожены еще в воздухе, не достигнув района применения. Кадры объективного контроля подтвердили успешные перехваты и ликвидацию беспилотников ВСУ.