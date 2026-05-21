ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорные пункты и скопления ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты и подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” подразделения войск РХБЗ 44-го арамейского корпуса группировки войск “Север” уничтожил опорные пункты и скопления боевиков подразделений ВСУ в Сумской области в ночное время суток», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что после получения координат целей расчет ТОС-1А «Солнцепек» выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и произвел залп, который не оставляет шансов противнику. Термобарическими боеприпасами цели были полностью уничтожены. По завершении огневого поражения личный состав выполнил противоогневой маневр и покинул огневую позицию.
В министерстве отметили, что уничтожение боевиков ВСУ обеспечило продвижение штурмовых групп РФ на важном участке фронта.