ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил опорные пункты и скопления ВСУ в Сумской области

Там рассказали, что после получения координат целей расчет ТОС-1А «Солнцепек» выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и произвел залп, который не оставляет шансов противнику. Термобарическими боеприпасами цели были полностью уничтожены. По завершении огневого поражения личный состав выполнил противоогневой маневр и покинул огневую позицию.