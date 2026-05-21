Банк России требует немедленно взыскать несколько сотен миллиардов евро с Euroclear: главное о ходатайстве ЦБ

Уже в середине апреля издание Euractiv уведомило, что Евросоюз собирается призвать страны G7 ускорить выплаты Украине в рамках кредитной программы ERA за счет доходов от замороженных активов России. Такие просьбы поступили министрам из Японии, Британии и США. Как отмечает издание, ЕС полностью выплатил свою долю, при этом страны G7 к тому моменту не предоставили Киеву всё обещанное.