Банк России требует немедленно взыскать несколько сотен миллиардов евро с Euroclear: главное о ходатайстве ЦБ

Центробанк РФ просит суд немедленно взыскать с Euroclear Bank всю сумму по ранее поданному иску. Он был удовлетворен в середине мая. Теперь Банк России просит обратить решение суда к немедленному исполнению. Так пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы.
Так, ЦБ требует взыскать с Euroclear Bank около 200 миллиардов евро. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение еще в декабре 2025 года. ЦБ тогда уведомил, что действия Euroclear причинили вред Банку России. Ущерб объясняется невозможностью распоряжаться принадлежащими Центробанку денежными средствами и ценными бумагами.
«В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», — оповестили в инстанции.
Такое обращение поступило 19 мая. Оно пока не рассмотрено судом.
ЦБ сообщил, что сумма иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. В итоге получилось порядка 200 миллиардов евро. Суд признал незаконность действий бельгийского Euroclear. ЦБ такое решение удовлетворило. При этом у Euroclear все еще есть право обжаловать вынесенное решение.
Стало известно, что суд 20 мая постановил взыскать с регулятора порядка 32 миллиардов рублей по иску АО «Управляющая компания Первая». Заявление касается возмещения убытков из-за заморозки ценных бумаг клиентов под санкциями. Истец потребовал компенсации неполученных доходов и доход от реинвестирования, а также вознаграждение доверительного управляющего.
В декабре ЕС утвердил решение бессрочно заморозить российские активы в Европе. Сумма составляет 210 миллиардов евро.
Уже в середине апреля издание Euractiv уведомило, что Евросоюз собирается призвать страны G7 ускорить выплаты Украине в рамках кредитной программы ERA за счет доходов от замороженных активов России. Такие просьбы поступили министрам из Японии, Британии и США. Как отмечает издание, ЕС полностью выплатил свою долю, при этом страны G7 к тому моменту не предоставили Киеву всё обещанное.