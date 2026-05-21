Рособрнадзор: шоколад, банан и йогурт можно проносить на ЕГЭ

Участникам ЕГЭ разрешено брать с собой шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду, следует из памятки Рособрнадзора.
В памятке уточняется, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других сдающих. Кроме того, на таре не должно быть письменных заметок, которые можно расценить как шпаргалку.
В ведомстве отдельно предупредили, что вода должна быть негазированной, поскольку открытие газировки способно испортить экзаменационные материалы.
Ранее юрист Ирина Лукьянова рассказала, что участника ЕГЭ могут удалить из аудитории за несамостоятельное выполнение работы, разговоры с другими сдающими и попытку получить помощь третьих лиц.