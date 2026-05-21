ВСУ модифицируют мины немецкого производства, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ модифицируют мины немецкого производства.

ГЕНИЧЕСК, 21 мая — РИА Новости. Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал РИА Новости сапер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Сократ».

«DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь. Мощная. Кроме того, она изначально очень простая и легкая для разминирования. Но если ее модифицировать, изменить датчики цели, плату инициации, то в этом случае подходить к ней смертельно опасно», — сказал десантник с позывным «Сократ».

По словам бойца, противник модифицировал германские мины убрав с них штатные заводские взрыватели, и установив собственную плату инициации типа «Джоник» или «Верба».

«Это условные названия. Там разные платы, разные производители, разные принципы действия. А уж какие там датчики цели на эту плату нацеплены… Может быть акустический, может быть сейсмический, может быть датчик движения, оптический. Честно вам скажу, вариантов очень много… Но важно одно: если раньше мы думали, что опознали визуально мину и можно с ней стандартно действовать, то сегодня это практически невозможно», — отметил сапер.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше