ВСУ модифицируют мины немецкого производства, рассказал боец

ГЕНИЧЕСК, 21 мая — РИА Новости. Германские мины DM1399, поставляемые НАТО на Украину, ВСУ модифицируют, оснащая сейсмическими, акустическими, оптическими датчиками и датчиками движения, после чего российским саперам остается их только уничтожать, так как обезвредить их практически невозможно, рассказал РИА Новости сапер-десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Сократ».
«DM1399, германская противотанковая мина оснащенная поражающими элементами… Для дистанционного минирования. Очень опасная вещь. Мощная. Кроме того, она изначально очень простая и легкая для разминирования. Но если ее модифицировать, изменить датчики цели, плату инициации, то в этом случае подходить к ней смертельно опасно», — сказал десантник с позывным «Сократ».
По словам бойца, противник модифицировал германские мины убрав с них штатные заводские взрыватели, и установив собственную плату инициации типа «Джоник» или «Верба».
«Это условные названия. Там разные платы, разные производители, разные принципы действия. А уж какие там датчики цели на эту плату нацеплены… Может быть акустический, может быть сейсмический, может быть датчик движения, оптический. Честно вам скажу, вариантов очень много… Но важно одно: если раньше мы думали, что опознали визуально мину и можно с ней стандартно действовать, то сегодня это практически невозможно», — отметил сапер.