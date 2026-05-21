Межевич: ЕС и НАТО пытаются втянуть Литву в украинский конфликт

Напомним, по данным LRT, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Инга Ругинене были доставлены в убежище из-за воздушной тревоги, объявленной в нескольких регионах страны.
Воздушная тревога объявлялась из-за угрозы БПЛА. За несколько дней до этого на востоке Литвы упал украинский дрон со взрывчаткой.
Политолог Межевич отметил, что НАТО и ЕС попытаются втянуть Литву в украинский конфликт как расходный материал.
«Даже если рептилоиды или марсиане случайно попадут в бункер под зданием бывшего ЦК Компартии Литвы, то НАТО и Евросоюз даже не почешутся. Дело в том, что Литва — это следующий расходник. Сейчас Украина “закончится”, и следующим расходником будут Литва, Латвия, Эстония. Вот и все. Чем быстрее, с точки зрения Запада, эти страны удастся втянуть в конфликт, тем лучше Лондону, Парижу, Берлину, Брюсселю. Им так же плевать на украинцев, как и на литовцев», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что истребитель НАТО сбил беспилотник над Эстонией.