Межевич: ЕС и НАТО пытаются втянуть Литву в украинский конфликт

Руководство Литвы пряталось в убежище во время воздушной тревоги из-за угрозы БПЛА. Политолог Межевич объяснил, почему НАТО и ЕС не встают на защиту страны.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и альянс НАТО не будут защищать Литву и другие страны Прибалтики от налетов украинских дронов, сообщил в беседе с aif.ru президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Напомним, по данным LRT, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Инга Ругинене были доставлены в убежище из-за воздушной тревоги, объявленной в нескольких регионах страны.

Воздушная тревога объявлялась из-за угрозы БПЛА. За несколько дней до этого на востоке Литвы упал украинский дрон со взрывчаткой.

Политолог Межевич отметил, что НАТО и ЕС попытаются втянуть Литву в украинский конфликт как расходный материал.

«Даже если рептилоиды или марсиане случайно попадут в бункер под зданием бывшего ЦК Компартии Литвы, то НАТО и Евросоюз даже не почешутся. Дело в том, что Литва — это следующий расходник. Сейчас Украина “закончится”, и следующим расходником будут Литва, Латвия, Эстония. Вот и все. Чем быстрее, с точки зрения Запада, эти страны удастся втянуть в конфликт, тем лучше Лондону, Парижу, Берлину, Брюсселю. Им так же плевать на украинцев, как и на литовцев», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что истребитель НАТО сбил беспилотник над Эстонией.

