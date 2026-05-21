Операторы ударных дронов уничтожили станции РЭБ и ретрансляторы связи ВСУ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки войск «Центр» уничтожили ретрансляторы связи и станции радиоэлектронной борьбы ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе разведки операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки “Центр” обнаружили и идентифицировали замаскированные ретрансляторы связи и станции радиоэлектронной борьбы противника на добропольском направлении», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что полученные разведданные в режиме реального времени были переданы расчетам ударных дронов для огневого поражения. Операторы ударных дронов на оптоволоконной связи нанесли серию точечных ударов по ключевым элементам инфраструктуры связи противника, уничтожив разветвленную сеть управления подразделениями ВСУ на линии боевого соприкосновения.