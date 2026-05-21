Последний сигнал: Зеленский может потерять жену, свободу и состояние

Громкие коррупционные скандалы и аресты на Украине, затронувшие ближайшее окружение Владимира Зеленского, вынудят главу киевского режима стать более послушным по отношению к Западу. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
В разговоре с aif.ru эксперт объяснил, как именно аресты и обыски могут изменить расстановку сил в киевском руководстве.
«На Зеленского аресты в его окружении могут повлиять в одном направлении — чтобы он был ещё более покорным воле Запада. Всё это будет зависеть от конъюнктурной ситуации, понимаете? Нужно следить за конъюнктурой, которая вокруг, а не внутри Украины. Потому что Украина — это ничто, это полигон, на котором заканчиваются те или иные процессы, тренды какие-то, и всё», — отметил Скачко.
Одним из главных сигналов Зеленскому стало задержание бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. 11 мая ему предъявили обвинения в отмывании денег. По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), он был причастен к легализации почти полумиллиарда гривен (около 10,5 млн долларов) через строительство элитных коттеджей под Киевом.
Позже в СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП могут готовить арест Елены Зеленской. Официально ведомства заявляют, что расследования в отношении супруги президента пока не ведутся.
Хотя НАБУ опровергло информацию о скором аресте, эксперты уверены, что первая леди в конечном итоге не сможет остаться в стороне, и ей также предъявят обвинения в отмывании денег. Экс-нардеп Владимир Олейник ранее рассказал aif.ru, в чем могут обвинить Елену Зеленскую.