Российские военнослужащие применяют трофейные украинские гексакоптеры для поражения позиций вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Резец.
По его словам, в работе используются тяжелые беспилотники типа Vampire, которые в войсках также называют «Баба-яга». Поврежденные аппараты собираются из нескольких сбитых дронов и затем направляются в подразделения для дальнейшего применения.
Командир отметил, что степень повреждений зависит от способа поражения беспилотника. В случае огневого воздействия стрелкового оружия восстановление занимает меньше времени, тогда как при перехвате средствами ПВО аппараты часто требуют сборки из нескольких единиц.
Он также сообщил, что для восстановления и модернизации отдельных элементов используются технологии 3D-печати, что позволяет изготавливать необходимые детали непосредственно в подразделениях.
По его словам, подобный подход позволяет не только восстанавливать трофейные беспилотники, но и адаптировать их под задачи российских расчетов.
Официальных комментариев со стороны Министерство обороны Украины на момент публикации не поступало.
Использование трофейной техники и ее восстановление на месте боевых действий становится все более распространенной практикой в условиях активного применения беспилотных систем, где важную роль играет оперативность ремонта и нехватка комплектующих.
Читайте также: В Госдуме сообщили об уничтожении военными РФ запрещенных боеприпасов ВСУ.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!