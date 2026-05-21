Военные восстанавливают украинские дроны из поврежденных аппаратов

Российские военнослужащие применяют трофейные украинские гексакоптеры для поражения позиций вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности командира технико-эксплуатационной части 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Резец.

По его словам, в работе используются тяжелые беспилотники типа Vampire, которые в войсках также называют «Баба-яга». Поврежденные аппараты собираются из нескольких сбитых дронов и затем направляются в подразделения для дальнейшего применения.

Командир отметил, что степень повреждений зависит от способа поражения беспилотника. В случае огневого воздействия стрелкового оружия восстановление занимает меньше времени, тогда как при перехвате средствами ПВО аппараты часто требуют сборки из нескольких единиц.

Он также сообщил, что для восстановления и модернизации отдельных элементов используются технологии 3D-печати, что позволяет изготавливать необходимые детали непосредственно в подразделениях.

По его словам, подобный подход позволяет не только восстанавливать трофейные беспилотники, но и адаптировать их под задачи российских расчетов.

Официальных комментариев со стороны Министерство обороны Украины на момент публикации не поступало.

Использование трофейной техники и ее восстановление на месте боевых действий становится все более распространенной практикой в условиях активного применения беспилотных систем, где важную роль играет оперативность ремонта и нехватка комплектующих.

