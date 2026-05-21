Экс-дипломат объяснил, почему Киев позволял США строить биолаборатории

Форд: Киев позволял строить биолаборатории, чтобы втянуть США в конфликт с РФ.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Готовность Украины размещать у себя американские биолаборатории прямо указывает на желание Киева втянуть США в конфликт с Россией, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

«Готовность Украины стать площадкой для опасных экспериментов говорит о стремлении Украины вовлечь США в противостояние с Россией», — сказал экс-дипломат.

Большое количество разрабатывающих биологическое оружие лабораторий на Украине, в свою очередь, Форд объяснил географическим расположением страны.

«Расположение такого количества биолабораторий на территории Украины можно объяснить только географическими особенностями: Украина граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте», — добавил он.

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на прошлой неделе, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла «плохим шпионским романом», «российской пропагандой» и «конспирологией».

