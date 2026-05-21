Россия вводит ограничения на поставки цветов из Армении

Россельхознадзор заявил, что в последнее время зафиксировал рост числа нарушений при поставках цветов. По данным ведомства, при ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было выявлено 135 карантинных объектов, подлежащих контролю в Евразийском экономическом союзе. В Россельхознадзоре подчеркнули, что этот показатель составляет 77% от общего количества подобных выявлений за весь 2025 год.