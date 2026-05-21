Сенатор Карасин раскрыл темы для скорого визита Уиткоффа в Россию

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время. Какие вопросы поднимут на встрече — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Во время визита в РФ спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стороны обсудят ряд важных вопросов, в том числе украинский конфликт, сообщил в беседе с aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Напомним, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшее время, однако точную дату не назвал.

«Во время встречи будут обсуждаться разные вопросы. В том числе будет возможность объяснить нашу позицию по основным вопросам, которые интересуют американскую администрацию. Однако Уиткофф входит в более универсальную переговорную команду, не только по Украине. Там и Ближний Восток задействован. Уиткофф бывает в разных странах. Но в фокусе внимания, конечно, будет украинский кризис», — пояснил Карасин.

Ранее и помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшие недели.

А в Кремле подчеркнули, что рассчитывают на продолжение контактов со спецпосланником США.

