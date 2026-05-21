Экс-руководители «Телты» получили сроки по второму делу о хищениях

В Мещанском суде Москвы бывшие топ-менеджеры пермского завода «Телта» получили от 10 до 12 лет колонии по второму делу о хищении 48 млн руб. при исполнении гособоронзаказа на производство полевых телефонов, сообщил ТАСС участник процесса.
«Защита обжалует это решение», — добавил собеседник агентства.
Виновными признали экс-учредителя предприятия Игоря Морозова, бывшего директора Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину. Эпизоды, вмененные фигурантам, касались контрактов, заключенных с 2017 по 2023 годы.
Фигурантам дела назначили от 10 до 12 лет по совокупности с предыдущим приговором.
Высокову и Гришиной назначили штрафы в размере 900 тыс. руб. и запретили в течение трех лет заниматься административно-хозяйственной деятельностью.
В октябре 2025 года Мещанский суд вынес приговор Морозову, Высокову и Гришиной, признав их виновными в мошенничестве и хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, заключенного в 2014—2015 годах. на сумму более 33 млн руб.
Фигуранты тогда получили штрафы в размере от 700 до 900 тыс. руб., а также сроки лишения свободы: учредитель Игорь Морозов был приговорен к семи годам колонии, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина — к семи с половиной годам.
