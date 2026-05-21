Русские песни, чай и 40 красных папок: Путин и Си договорились о важном

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. Его тепло и торжественно встретили на площади Тяньаньмэнь: залпы пушек, почётный караул, военный оркестр и дети с флагами двух стран. Первые переговоры с председателем Си Цзиньпином, планировавшиеся на 40 минут, растянулись почти на два часа — признак плотного и предметного диалога. В фокусе внимания экспертов также оказались бытовые эпизоды и протокольные детали — от снятого пиджака до стопок красных папок с будущими соглашениями.