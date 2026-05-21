В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
Губернатор Вячеслав Федорищев в четверг заявил, что режим «Ковер» действует в Самарской области, закрыто воздушное пространство на всех высотах.
«Аэропорт Самары (“Курумоч”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.