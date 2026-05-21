The European Conservative (TEC) сообщает, что Украина в перспективе может оказаться вынуждена согласиться с условиями России для завершения конфликта. По данным издания, речь идет о сценарии, при котором Киеву придется пойти на существенные и болезненные уступки ради достижения мира.
В публикации отмечается, что урегулирование возможно только через принятие Украиной ряда жестких решений. Автор материала проводит мысль о том, что государства, как и отдельные люди, ограничены объективной реальностью и вынуждены с ней считаться.
Отдельно утверждается, что у Киева изначально отсутствовали реальные шансы на военную победу. Также в статье говорится, что президент Украины Владимир Зеленский, по оценке автора, не воспользовался возможностью завершить конфликт ранее на более выгодных для страны условиях.
В материале подчеркивается, что дальнейшее развитие ситуации рассматривается через призму неизбежности политических и территориальных компромиссов, которые, по версии автора публикации, станут ключевым элементом любого будущего мирного соглашения.
The European Conservative также связывает возможное завершение конфликта с необходимостью для Киева пересмотреть свои первоначальные расчеты и стратегические ожидания, исходя из сложившейся на сегодняшний день реальности.
