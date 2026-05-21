Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEC заявило о неизбежных уступках Киева в переговорах с Москвой

The European Conservative (TEC) сообщает, что Украина в перспективе может оказаться вынуждена согласиться с условиями России для завершения конфликта.

The European Conservative (TEC) сообщает, что Украина в перспективе может оказаться вынуждена согласиться с условиями России для завершения конфликта. По данным издания, речь идет о сценарии, при котором Киеву придется пойти на существенные и болезненные уступки ради достижения мира.

В публикации отмечается, что урегулирование возможно только через принятие Украиной ряда жестких решений. Автор материала проводит мысль о том, что государства, как и отдельные люди, ограничены объективной реальностью и вынуждены с ней считаться.

Отдельно утверждается, что у Киева изначально отсутствовали реальные шансы на военную победу. Также в статье говорится, что президент Украины Владимир Зеленский, по оценке автора, не воспользовался возможностью завершить конфликт ранее на более выгодных для страны условиях.

В материале подчеркивается, что дальнейшее развитие ситуации рассматривается через призму неизбежности политических и территориальных компромиссов, которые, по версии автора публикации, станут ключевым элементом любого будущего мирного соглашения.

The European Conservative также связывает возможное завершение конфликта с необходимостью для Киева пересмотреть свои первоначальные расчеты и стратегические ожидания, исходя из сложившейся на сегодняшний день реальности.

Читайте также: Военные восстанавливают украинские дроны из поврежденных аппаратов.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.