Аналитики Ventra: главным источником счастья для россиян остаются семья и друзья

Аналитики HR-холдинга Ventra опросили специалистов из различных сфер и выяснили, насколько счастливы российские работники и что влияет на их отношение к профессии. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Так, большинство россиян ощущают себя счастливыми: в совокупности 76% респондентов ответили утвердительно (12,5% абсолютно счастливы, ещё 63,5% скорее счастливы).
«Главным источником счастья по-прежнему остаются семья и друзья — их назвали 87% респондентов (год назад — 57,7%)», — подчёркивается в исследовании.
Удовольствие от работы получают 73% опрошенных, выяснили эксперты.
«На первое место вышли отношения внутри команды — их назвали 71,2%. На втором месте — комфортный график: 68,5%. Уровень зарплаты отметили 45,9%. Интерес к сфере и карьерные перспективы важны для 34,2%. Также в топе — признание успехов и поддержка от коллег (29,5%) и отсутствие переработок (26,7%). Корпоративные льготы и ДМС назвали 10,3%, корпоративную культуру — 8,9%», — добавили в компании.
Отмечается, что у тех, кто не получает удовольствия от работы (27%), главная причина — неудовлетворённость зарплатой: её назвали 75,9%.
Доля тех, кто не работает по профессии мечты, остаётся высокой и даже выросла: в 2026 году таких 76% против 69,7% в 2025 году, рассказали специалисты.
По мнению россиян, самыми счастливыми остаются представители сферы искусства, развлечений, масс-медиа и спорта — так считает 31% опрошенных (22,9% в 2025 году).
«На втором месте — работники банков и финансовой сферы (8,5%), хотя год назад именно финансисты признавались самыми несчастными (22,7% в рейтинге несчастливых). Государственные служащие набрали 8,5% (15,4% год назад), работники гостеприимства и туризма — 7%, представители науки и образования — 5% (6,6% в 2025 году)», — заключили аналитики.
Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответов, приняли участие 1,3 тыс. работающих россиян из 16 городов-миллионников.
