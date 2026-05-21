В МИД заявили о вопросах к Армении из-за неоднозначной позиции страны: Ереван не сможет "танцевать на двух свадьбах"

Власти Армении в недалеком прошлом подписали ряд договоров, срок действия которых истекает еще не скоро. С 2015 года Ереван входит в Евразийский экономический союз. Армения обязуется выполнять положения договора и не допускать действий, которые ставили бы его под угрозу. Об этом напомнил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что текущая позиция Еревана по ЕАЭС не устраивает Москву. Дипломат поднял этот вопрос в диалоге с журналистами после заседания специальной рабочей группы Совбеза.