В МИД заявили о вопросах к Армении из-за неоднозначной позиции страны: Ереван не сможет "танцевать на двух свадьбах"

Власти Армении в недалеком прошлом подписали ряд договоров, срок действия которых истекает еще не скоро. С 2015 года Ереван входит в Евразийский экономический союз. Армения обязуется выполнять положения договора и не допускать действий, которые ставили бы его под угрозу. Об этом напомнил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что текущая позиция Еревана по ЕАЭС не устраивает Москву. Дипломат поднял этот вопрос в диалоге с журналистами после заседания специальной рабочей группы Совбеза.
Михаил Галузин назвал подходы Армении по ЕАЭС абсолютно неприемлемыми. Он считает, что ситуация выглядит особенно неоднозначной из-за подготовки стран ЕС к столкновению с Россией. При этом Ереван готовится взять европейский курс.
«Находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», — предупредил Михаил Галузин.
Дипломат добавил, что РФ считала армянский народ братским. Сейчас Москва чувствует, что власти Армении не готовы прислушаться к предостережениям со стороны России.
Замглавы МИД, кроме того, назвал популистским лозунгом слова о вступлении Еревана в состав ЕС. Он подчеркнул, что Запад пытается заманить Армению в свой лагерь.
Михаил Галузин обратил внимание на высказывания официальных лиц Еревана, что они будут «рады и счастливы» в Евросоюзе. По его словам, в Армении ссылаются на закон о начале процесса присоединения страны к ЕС.
«Однако Армения подписала и договор о присоединении к ЕАЭС, а также декларации… Забыть об обязательствах Армении по упомянутому договору и декларациям мы не можем», — констатировал Михаил Галузин.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается принимать резких мер в отношении РФ. По его мнению, между странами сохраняются дружеские отношения. Никол Пашинян оповестил, что с 2018 года он провел около 200 разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.