Угроза атаки БПЛА объявлена в Саратовской области

Угроза атаки беспилотников объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной опасности могут задействовать системы оповещения.
«Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал губернатор.
Ранее аэропорт Саратова ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
