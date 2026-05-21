Власти Молдавии знали о подготовке терактов в Приднестровье, заявили в МГБ

РИА Новости: власти Молдавии знали о подготовке терактов в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Власти Молдавии были осведомлены, но не воспрепятствовали подготовке терактов в Приднестровье в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания.

«С учетом складывающейся геополитической ситуации вероятность проведения террористических актов оценивается как высокая. Касаясь предотвращенного в 2023 году террористического акта в отношении делегации ОБСЕ, отмечу, что руководство Молдовы и ее спецслужбы были осведомлены и на начальном этапе могли воспрепятствовать подготовке данной акции, но никаких действий не предприняли», — сказал Гебос.

Глава МГБ ПМР также добавил, что угрозы повышенной террористической опасности не устранены. «В связи с чем МГБ продолжит проведение мероприятий по совершенствованию деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом, поддержанию сил и средств оперативных групп в городах и районах и антитеррористической группировки в готовности к выполнению ими поставленных задач по противодействию терроризму», — отметил Гебос.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий в марте 2023 года сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе.

Приднестровье – непризнанная государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
