СNN назвал визит Путина в Китай успешнее поездки Трампа

Как 20 мая сообщил телеканал CNN, оба лидера были приняты с гостеприимством, однако в случае с Путиным демонстрация дружественных отношений между главами государств была более открытой.
В материале отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине охарактеризовал отношения России и Китая как силу «спокойствия посреди хаоса». Прием лидеров России и США с интервалом в несколько дней, по мнению CNN, позволил Китаю укрепить свой статус влиятельной мировой державы.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, подтвердив прочность двусторонних связей и приверженность «многополярному миру». Во время визита Трампа аналогичный дипломатический шаг предпринят не был.