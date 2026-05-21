СNN назвал визит Путина в Китай успешнее поездки Трампа

Визит президента России Владимира Путина в Китай характеризовался более выраженным дружеским характером по сравнению с недавней поездкой президента США Дональда Трампа.

Источник: РИА "Новости"

Как 20 мая сообщил телеканал CNN, оба лидера были приняты с гостеприимством, однако в случае с Путиным демонстрация дружественных отношений между главами государств была более открытой.

В материале отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине охарактеризовал отношения России и Китая как силу «спокойствия посреди хаоса». Прием лидеров России и США с интервалом в несколько дней, по мнению CNN, позволил Китаю укрепить свой статус влиятельной мировой державы.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, подтвердив прочность двусторонних связей и приверженность «многополярному миру». Во время визита Трампа аналогичный дипломатический шаг предпринят не был.

