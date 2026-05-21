США обсуждают сокращение войск в Европе, в Германии оценили последствия

Сокращение американского военного присутствия в Европе может серьезно повлиять на стратегию НАТО в отношении России, сообщает немецкий журнал Junge Welt. По данным издания, обсуждаемые решения Вашингтона уже рассматриваются как фактор, способный изменить баланс сил внутри альянса.
Журнал пишет, что продолжение сокращения контингента США приведет к провалу военной стратегии, направленной против России и Китая. В материале подчеркивается, что уменьшение роли американских войск в Европе ослабляет текущие планы НАТО.
Отдельно отмечается заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе части военных из Германии. Позднее представитель Пентагона подтвердил планы по выводу порядка пяти тысяч военнослужащих в течение 6−12 месяцев. Также Трамп допускал, что сокращения могут затронуть не только Германию, но и контингенты в Италии и Испании.
При этом в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США указано, что численность американских войск в Европе в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7 тысячи человек и достигла 86,7 тысячи военнослужащих. В документе также фиксируются колебания численности контингента на фоне продолжающихся решений о перераспределении сил в регионе.
Дискуссия о возможном сокращении присутствия США в Европе происходит на фоне общей перестройки военного планирования НАТО, где ключевым остается вопрос распределения нагрузки между союзниками и устойчивости текущей архитектуры безопасности.
