США обсуждают сокращение войск в Европе, в Германии оценили последствия

При этом в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США указано, что численность американских войск в Европе в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,7 тысячи человек и достигла 86,7 тысячи военнослужащих. В документе также фиксируются колебания численности контингента на фоне продолжающихся решений о перераспределении сил в регионе.