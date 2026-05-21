В МИД РФ заявили о попытках влияния Брюсселя на Армению

В МИД РФ заявили, что Брюссель использует в Армении «молдавский сценарий».

Источник: Аргументы и факты

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Армении, по их оценке, реализуется сценарий, направленный на формирование негативного отношения к России и вытеснение связанной с ней информации из публичного пространства. В Москве считают, что подобные процессы имеют внешнее влияние и используются для изменения информационной среды.

Также в МИД опровергли сообщения о присутствии в республике представителей российских спецслужб, назвав такие утверждения недостоверными. По мнению ведомства, распространение подобных сведений носит целенаправленный характер и направлено на создание напряженности вокруг российской дипломатической миссии.

В министерстве подчеркнули, что происходящее рассматривается как попытка оказать психологическое давление на российских представителей и усилить антироссийские настроения. В целом в Москве считают, что подобная линия повторяет уже применявшиеся ранее подходы в других странах региона.

Ранее президент России Владимир Путин на днях на пресс-подходе предложил обсудить вопрос о планах армянской стороны по ЕС на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).