В МИД РФ заявили о попытках влияния Брюсселя на Армению

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в Армении, по их оценке, реализуется сценарий, направленный на формирование негативного отношения к России и вытеснение связанной с ней информации из публичного пространства. В Москве считают, что подобные процессы имеют внешнее влияние и используются для изменения информационной среды.