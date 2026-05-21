Приглашенному на Парад ветерану войны исполнится 101 год: Путин передал герою поздравления

Российский лидер Владимир Путин 19−20 мая посетил Китай. Он нанес визит председателю КНР Си Цзиньпину. В среду, 20 мая, лидеры посетили фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав». Ее организовали в здании Дома народных собраний в Пекине. На одном из представленных снимков рядом с президентами сидит ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский. Владимир Путин передал герою поздравления по случаю скорого наступления дня рождения.
Российский лидер запечатлен на снимке рядом с ветераном 9 мая 2025 года. Евгений Знаменский был одним из почетных гостей на Параде в Москве. Во время посещения президентами выставки организаторы поделились планами поздравить ветерана с предстоящим днем рождения. Ему исполняется 101 год.
«И от нас поздравьте», — прокомментировал Владимир Путин.
Си Цзиньпин в ходе разговора попросил пожелать ветерану крепкого здоровья. Он также выразил надежду на его долголетие.
Российский и китайский лидеры провели 1,5-часовые переговоры. По словам Владимира Путина, отношения двух стран уникальны своей независимостью от «мировой конъюнктуры». Президент РФ добавил, что расчеты между Москвой и Пекином все чаще ведутся в рублях и юанях. Это делает торговлю неуязвимой для внешнего воздействия. Владимир Путин также сообщил, что сейчас происходит процесс сближения не только стран, но и народов.
После прибытия в Китай, перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина, президент России снял пиджак. Депутат ГД Вячеслав Никонов объяснил этот жест уважением к культуре другого государства. Он уточнил, что действие Владимира Путина символизирует открытость. По словам депутата, именно так этот жест могут интерпретировать в Китае.
Американский лидер Дональд Трамп оценил переговоры президента России и председателя КНР. Он назвал встречу хорошим событием. Дональд Трамп также уведомил, что «ладит» с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Президент США рассказал, что китайский коллега предупредил его о предстоящей встрече с российским лидером.