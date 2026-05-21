Соучастники по делу Якубовского о хищении 14 млрд рублей остаются на свободе

Неустановленные следствием соучастники по делу бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского о преступном сообществе и растрате 14 млрд рублей остаются на свободе.
Об этом сообщается в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В апреле 2025 года Якубовский, его партнёр Павел Масловский и предпринимательница Светлана Безрукова были осуждены за хищение 126 млн рублей у компании.
В день оглашения приговора им вручили уведомление о возбуждении нового дела — об участии в преступном сообществе и растрате, ущерб по которому превышает 14 млрд рублей. Все трое находятся под стражей.
Как следует из материалов, расследование нового дела ещё не завершено. Следователь указал, что у фигурантов имеются сообщники, местонахождение которых пока не установлено.
«Следователь указал на то, что расследование по уголовному делу не завершено, при этом имеются соучастники, местонахождение которых не установлено», — говорится в документе.
В марте сообщалось, что обвинение запросило 9,5 года для экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского.