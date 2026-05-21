Колумбия в качестве ответного шага высылает поверенного в делах Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Колумбии предписало поверенному в делах Боливии покинуть страну после того, как боливийские власти решили выслать колумбийского посла. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Колумбии.
«МИД Колумбии, принимая во внимание недавнее решение, принятое правительством Боливии в отношении пребывания посла Колумбии в этом государстве, и в соответствии с 9-й статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, вынужден на основании взаимности объявить о прекращении дипломатических функций господина Ариэля Перси Молины, поверенного в делах Боливии в Колумбии», — говорится в заявлении.
МИД Колумбии также отверг обвинения властей Боливии во вмешательстве во внутренние дела страны.
20 мая министерство иностранных дел Боливии сообщило, что послу Колумбии было предписано покинуть страну из-за заявлений колумбийского президента Густаво Петро, в которых он назвал антиправительственные протесты в Боливии «народным восстанием» в ответ на «геополитическое высокомерие», а также предостерег от «репрессий в отношении народа Боливии» и предложил посредничество в установлении диалога.
В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах страны. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эво Моралеса. 18 мая в фактической столице Боливии Ла-Пасе произошли столкновения и беспорядки, в ходе которых были задержаны порядка 100 человек.