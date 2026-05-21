Колумбия в качестве ответного шага высылает поверенного в делах Боливии

20 мая министерство иностранных дел Боливии сообщило, что послу Колумбии было предписано покинуть страну из-за заявлений колумбийского президента Густаво Петро, в которых он назвал антиправительственные протесты в Боливии «народным восстанием» в ответ на «геополитическое высокомерие», а также предостерег от «репрессий в отношении народа Боливии» и предложил посредничество в установлении диалога.