Депутат Леонов: размер выплаты по больничному листу зависит от трёх факторов

Размер выплаты по больничному листу в 2026 году зависит от трёх ключевых факторов, объяснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Во-первых, от страхового стажа. Чем больше стаж, тем выше процент от среднего заработка, который выплачивается за время болезни. При стаже более восьми лет — 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, до пяти лет — 60%», — напомнил депутат.

Во-вторых, по его словам, учитывается средний заработок за два предыдущих года.

«Так, для расчёта берётся сумма всех доходов, с которых уплачивались страховые взносы за два календарных года, предшествующих году болезни, и делится на 730. Так определяется средний дневной заработок», — заявил собеседник RT.

В-третьих, размер больничного зависит от количества дней нетрудоспособности, добавил Леонов.

«Выплата начисляется за каждый день, указанный в больничном листе, включая выходные и праздники, если они входят в период болезни. Обращаю внимание, что при болезни первые три дня оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд России. При этом при уходе за больным членом семьи Фонд оплачивает пособие с первого дня», — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что в 2026 году максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составляет 6827 рублей.

Ранее россиян предупредили, надо ли оформлять больничный в праздничные дни.