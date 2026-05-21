Боец Кубань: дроны "Севера" уничтожили группу ВСУ и миномет в Сумской области

Противник оборудовал огневую точку в одном из дворов частного дома, рассказал начальник расчета.

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили живую силу ВСУ, 120-мм миномет, склад с боеприпасами и пункт временного размещения в Сумской области ударными FPV-дронами. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета с позывным Кубань.

«В ходе выполнения боевых задач операторами беспилотных систем группировки войск “Север” были замечены вспышки. Получив приказ на уничтожение огневой точки, операторы нанесли серию огневых ударов. В результате был уничтожен пункт временного размещения, склад с боеприпасами, минометный расчет и 120-мм миномет», — рассказал он.

Кубань отметил, что ВСУ в Сумской области оборудовали огневую точку в одном из дворов частного дома.