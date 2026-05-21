В Белоруссию в ходе учений доставили ядерные боеприпасы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.
«В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь», — говорится в сообщении военного ведомства.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше