Самозапрет на зарубежные звонки можно будет оформить на «Госуслугах»

Россияне смогут устанавливать на «Госуслугах» самозапрет на звонки из-за границы либо на все входящие вызовы, либо только на звонки с незнакомых номеров, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Об этом Кусков сообщил РИА Новости.
По его словам, механизм будет реализован в двух вариантах. Первый предполагает полную блокировку иностранного голосового трафика, даже если номер сохранён в записной книжке.
Второй вариант позволит пропускать вызовы от известных контактов и отсекать только незнакомые номера.
По мнению Кускова, самозапрет поможет оградить людей от злоумышленников, звонящих с неизвестных номеров из других стран.
«Человек сам определяет, пойдёт он на это или не пойдёт. Если там будет самозапрет, то, скорее всего, весь иностранный голосовой трафик будет блокироваться. Даже если этот телефон есть в записной книжке», — пояснил эксперт.
