«Единая Россия» подвела итоги регионального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Основная цель конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях» — изучение военно-исторической судьбы своей малой родины.
Формат диорам — наглядный, он поможет в развитии у школьников и студентов творческого мышления при создании элементов композиции, навыков работы с архивными документами. События, отражённые в диораме, должны иметь отношение к региону или к подвигу земляков. В рамках партпроекта «Историческая память» работы выбирали по двум номинациям: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей».
Всего в конкурсе приняли участие восемь музеев образовательных организаций Красноярского края.
На заседании регионального организационного комитета были определены победители: Верхнеусинская средняя школа Ермаковского муниципального округа и Северо-Енисейская школа № 1. Отметим, на стене возле кабинета музея Северо-Енисейской школы недавно разместили мурал в честь Героя Советского Союза Ефима Семеновича Белинского в рамках акции «Лица Героев», организатором которой является партия «Единая Россия» совместно с Минпросвещением.
Директор Военно-инженерного института, депутат краевого парламента от «Единой России» Евгений Гарин отмечает, что школьные музеи несут большую просветительскую миссию, воспитывая любовь к своей Родине у подрастающего поколения: «Ребята, изучая героические страницы нашей Родины, подвиги дедов и прадедов, лучше узнают, в чем заключается патриотизм. Работники музеев образовательных организаций ведут огромную просветительскую работу в данном направлении. Только на наглядных примерах из истории, рассказывая как жили, как воевали наши герои времен Великой Отечественной войны и нынешнее поколение на специальной военной операции, дети и молодежь смогут понять нашу страну, смогут гордиться тем прошлым, которое у нее было и на основе этих знаний строить наше общее будущее».
Награждение победителей регионального этапа конкурса музеев образовательных организаций пройдет в июне текущего года.
Сохранение исторической памяти, проведение различных познавательных мероприятий по истории страны для подрастающего поколения, памятных акций — важная часть воспитания молодежи и одно из направлений народной программы «Единой России».