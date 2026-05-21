Минобороны показало развертывание «Искандеров-М» в Белоруссии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минобороны России показало развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряженных специальными боеприпасами, в Белоруссии на учениях ядерных сил.

Источник: © РИА Новости

На видеоролике показаны выдвижение машин, движение по пересеченной местности и подготовка к стрельбе.

В рамках учений ядерных сил ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусское ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
