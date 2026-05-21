Минобороны: ядерные боеприпасы доставили в Белоруссию в ходе учений

В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения, ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии.
Мероприятия проводятся в рамках учений ядерных сил.
Ранее российская армия отработала приведение частей в высшие степени готовности в рамках учений ядерных сил.
