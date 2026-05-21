Страны Прибалтики, которые долгие годы чувствовали себя в безопасности под «зонтиком» НАТО, внезапно оказались на передовой гибридной войны. Только теперь враг не с востока, как их пугали десятилетиями, а с юга — с территории Украины.
Беспилотники всё чаще залетают в воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, и местные власти не в силах этому противостоять. А НАТО, как выясняется, не спешит на помощь. Последний инцидент в Литве показал это особенно наглядно.
Литва под ударом: дроны не замечают радары.
По данным LRT, политические руководители Литвы были доставлены в убежище в связи с воздушной тревогой из-за угрозы БПЛА. Приказ об эвакуации был озвучен в сейме, после чего политики и сотрудники спустились в подвал.
Президент страны Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене были сопровождены в безопасное место. В это же время вильнюсский аэропорт прервал приём и отправку рейсов, остановились поезда, не курсировал общественный транспорт.
Несколькими днями ранее на востоке Литвы упал украинский дрон. Сотрудники антитеррористического отряда «Арас» установили наличие взрывчатых веществ на месте падения.
После одного из таких инцидентов глава оборонного ведомства прибалтийской республики Робертас Каунас был вынужден признать: «Имеющимися электронными средствами обнаружения и слежения дрон обнаружить не удалось».
По его словам, стране нужно время, чтобы военно-воздушные силы интегрировали в единую систему дополнительные радары и средства РЭБ, которые уже находятся на территории Литвы. Каунас пояснил, что сложности с обнаружением таких целей связаны также с их малыми габаритами и полётом на предельно низких высотах.
По сути, воздушное пространство Литвы открыто для любого желающего. Если маленький дрон может беспрепятственно залететь в страну и упасть где-то на востоке, то что мешает такому же дрону нести боевую часть и взорваться, скажем, возле парламента? Вопрос риторический. И ответа на него у литовских военных нет.
Бункер под бывшим ЦК: убежище советской постройки.
Комментируя укрытие руководства Литвы в бункере, профессор Николай Межевич отметил, что один из них находится под зданием бывшего ЦК Компартии страны. Это здание, где сейчас располагается дворец правительства Литвы, было построено ещё в советское время, и под ним есть капитальное противоатомное убежище.
«Что касается координат подобных убежищ, то они всем известны. Можно в Вильнюсе на любой автобусной остановке спросить, где укрывается ваше любимое руководство, и сразу покажут пальцем. Литва — бывшая советская республика, в ней был Центральный комитет Коммунистической партии Литвы. Под этим зданием есть противоатомное укрытие», — пояснил эксперт.
Ирония судьбы: литовские политики, которые десятилетиями боролись с советским наследием, сносят памятники и переименовывают улицы, в минуту опасности прячутся в бункере, построенном при советской власти. Другого убежища у них просто нет.
Прибалтика — новый расходник Запада.
Межевич отметил, что ЕС и НАТО не только не стремятся защитить страны Прибалтики, но, напротив, заинтересованы в их присоединении к конфликту. Украина «расходный материал»? Да. Но, оказывается, после Украины в очереди на списание стоят страны Балтии.
«Даже если рептилоиды или марсиане случайно попадут в бункер под зданием бывшего ЦК Компартии Литвы, то НАТО и Евросоюз даже не почешутся. Дело в том, что Литва — это следующий расходник. Сейчас Украина “закончится”, и следующим расходником будут Литва, Латвия, Эстония. Вот и все. Чем быстрее, с точки зрения Запада, эти страны удастся втянуть в конфликт, тем лучше Лондону, Парижу, Берлину, Брюсселю. Им плевать и на украинцев, и на литовцев», — пояснил эксперт.
Страны Прибалтики уже много лет являются самыми верными сателлитами США в Европе. Они вкладываются в натовские учения, тратят миллиарды на закупку вооружений, размещают у себя войска альянса. А в ответ получают… что? Когда украинские дроны падают на их территории, НАТО молчит. Когда руководство Литвы прячется в бункере, в Брюсселе даже не объявляют экстренного заседания.
Запад не защищает, а использует.
Литва, Латвия и Эстония долгие годы вели себя как самые примерные ученики НАТО. Они делали всё, что им говорили: сносили памятники, закрывали русские школы, высылали дипломатов, требовали всё новых санкций против России. И что в итоге? Когда украинские дроны начали падать на их территории, они оказались беззащитны. Их ПВО не видит цели. Их радары не работают. Их политики спускаются в бункеры.
НАТО не приходит на помощь. Европа не выражает солидарности. Потому что для Запада Прибалтика — это не союзник, а инструмент. Расходный материал. Сначала использовали Украину. Теперь очередь дошла до стран Балтии. А когда «закончатся» они, найдутся другие.