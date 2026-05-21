Реакция председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на информацию российской Службы внешней разведки о возможном использовании Украиной территории Прибалтики для атак свидетельствует о ее страхе перед правдой, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?», — поинтересовался эксперт в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, обвинения России в распространении ложной информации выглядят крайне цинично, поскольку Евросоюз должен быть осведомлен о том, откуда на самом деле запускаются дроны ВСУ.
«Это циничная ложь, с которой ЕС еще придется разбираться», — резюмировал Христофору.
Ранее он также выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас будет мстить Владимиру Зеленскому в связи с обострением ситуации в странах Балтии, вызванной присутствием украинских беспилотников.