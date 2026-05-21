Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области.

Три человека получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области.

Об этом сообщил оперштаб региона.

В городе Шебекино дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Бойцы самообороны доставили в центральную районную больницу двух молодых людей 18 и 20 лет.

У одного диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения живота, у второго — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказания помощи пострадавшие отказались от госпитализации.

В посёлке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал автомобиль ГАЗель. Находившийся в нём мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Его также доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше