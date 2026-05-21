Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области.
Об этом сообщил оперштаб региона.
В городе Шебекино дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Бойцы самообороны доставили в центральную районную больницу двух молодых людей 18 и 20 лет.
У одного диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения живота, у второго — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказания помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
В посёлке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал автомобиль ГАЗель. Находившийся в нём мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
Его также доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Саратовской области, экстренные службы приведены в полную готовность.