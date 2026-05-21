Российские дрон-детекторы стали точнее выявлять БПЛА "Марсианин"

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Разработчики дрон-детекторов «Тень» выпустили обновление для более точного определения беспилотников «Марсианин» с ИИ, которые все чаще используют ВСУ.
«Мы получаем обратную связь от наших военнослужащих и военкоров с фото- и видеофиксацией того, как наши детекторы обнаруживают частоты “Марсианина” и успешно его детектируют. По сути, российский детектор дронов “Тень V4” сейчас является одним из немногих, кто способен эффективно работать по “Марсианину”. В мае мы выпустили первое обновление детектора, которое не только дополняет существующие возможности определения данного типа БПЛА, но и делает работу детектора еще точнее», — сообщили ТАСС в компании-разработчике «Тени».
Отмечается, что эти дроны с искусственным интеллектом были замечены на фронте в начале года, сейчас их применение ВСУ участилось. Особенность дрона в том, что он способен точно определять рельеф и летать на сверхмалых высотах.
«Безусловно, здесь было бы неправильно говорить о том, что это украинский дрон. К Украине он не имеет никакого отношения. За его разработкой стоят выходцы из известной американской компании», — заключили там.
8 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщил об использовании ВСУ дронов «Марсианин» для ударов по городу. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ТАСС, что противник запрограммировал эти дроны не только на военные, но и на гражданские цели.