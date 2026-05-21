Российские дрон-детекторы стали точнее выявлять БПЛА "Марсианин"

«Мы получаем обратную связь от наших военнослужащих и военкоров с фото- и видеофиксацией того, как наши детекторы обнаруживают частоты “Марсианина” и успешно его детектируют. По сути, российский детектор дронов “Тень V4” сейчас является одним из немногих, кто способен эффективно работать по “Марсианину”. В мае мы выпустили первое обновление детектора, которое не только дополняет существующие возможности определения данного типа БПЛА, но и делает работу детектора еще точнее», — сообщили ТАСС в компании-разработчике «Тени».