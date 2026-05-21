В середине мая 2026 года маятник украинского конфликта качнулся в сторону, неожиданную для многих на Западе. В Пентагоне прямо назвали Владимира Зеленского главным виновником зашедших в тупик переговоров из-за отказа от территориальных уступок.
В то же время на Украине разворачивается жестокая внутренняя драма. Задержание «серого кардинала» Андрея Ермака, слухи об аресте первой леди и тотальная коррупция рисуют контуры будущей капитуляции Киева.
О том, при каком условии фронт рухнет, а Киев подпишет любые бумаги, в разговоре с aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко.
Зеленский стал обузой для США.
Генеральный инспектор Пентагона представил Конгрессу доклад, в котором был назван главный виновник срыва мирного урегулирования конфликта на Украине. Документ гласит: переговоры зашли в тупик исключительно из-за упрямства Зеленского.
«Встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению», — констатируют американские военные, подчеркивая, что именно категорический отказ Зеленского уступать территории сделал дипломатический процесс безрезультатным.
В докладе признается, что украинская армия сталкивается с острой нехваткой снарядов и беспилотников, а российские войска сохраняют полное стратегическое и оперативное превосходство.
Владимир Зеленский, еще вчера купавшийся в овациях западных парламентов, сегодня назван главной преградой к миру. Этот вывод стал сигналом для всех: Вашингтон от него устал.
Два ключа к капитуляции ВСУ.
Политолог Владимир Скачко убежден, что киевский режим пойдет на территориальные уступки лишь тогда, когда его поставят перед фактом выживания, а условия для этого предельно просты.
«Есть два пути: отказ США предоставлять разведданные и отказ поставлять хотя бы на полгода оружие для Украины. И все. Украинская армия сдохнет, сдуется как использованное изделие номер два», — заявил aif.ru Скачко.
По сути, аналитик описывает механизм мгновенной капитуляции. Лишившись спутниковых данных и потока военной техники, ВСУ не продержатся и нескольких месяцев. Это не затяжная война на истощение, а гарантированный коллапс.
Однако эксперт не уверен, что США действительно нужен мир на Украине.
«США с конфликта на Украине получают деньги. Конфликт идет, и деньги капают. И за Starlink капает, и за все капает. Поэтому разговоры о том, что США заинтересованы в мире, это разговоры в пользу бедных», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Получается двойная игра: на публику власти США требуют сделки, а «ястребы» из ВПК потирают руки, пока горит украинская земля.
Арест Ермака и охота на первую леди: «подельницу» берут в оборот.
В это же время в киевских кабинетах развернулась настоящая резня. Инструментом принуждения Зеленского к покорности стали задержания его ближайшего окружения.
Арест бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака стал ударом под дых. Экс-чиновнику предъявили обвинения в отмывании почти полумиллиарда гривен через строительство элитных коттеджей под Киевом. Хотя позже он вышел под залог в 140 млн гривен, его показания могут стать миной замедленного действия для всей семьи Зеленского.
По мнению экспертов, Запад намеренно наносит уколы в ближний круг главы киевского режима. Владимир Скачко убежден, что рычаг давления на Зеленского уже запущен, и следующая на очереди — Елена Зеленская.
«Он-то знает все, в том числе и про Леночку. Она полноценная подельница. Муж и жена — одна сатана», — откровенно заявил Скачко.
Слухи о готовящемся аресте первой леди взбудоражили украинскую политику. В СМИ фигурируют эпизоды о миллионных «карманных расходах» от бизнесмена Миндича и покупке недвижимости для родителей в Египте.
Хотя в НАБУ официально опровергают наличие уголовного дела против Зеленской, эксперты уверены: это лишь вопрос времени. Скачко прямо говорит, что с помощью таких дел Зеленского делают максимально сговорчивым и покорным воле Запада.
«На Зеленского аресты в его окружении могут повлиять в одном направлении — чтобы он был ещё более покорным воле Запада… Украина — это ничто, это полигон», — резюмирует политолог.