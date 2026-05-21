МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россия выигрывает войну на Украине, поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой, заявил РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Что касается ситуации на поле боя, Россия выигрывает войну», — сказал собеседник агентства.
Политик также выразил уверенность, что Россия успешно предотвращает расширение НАТО на Украине.
«Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому (на Западе — ред.) обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины», — добавил он.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.