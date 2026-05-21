"Машина завтрашнего дня": первый полет двухместного Су-57Д

Долгий путь в небо.
Первый полет прототип одноместного самолета, еще не имевшего официального наименования, совершил 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Требования к истребителю пятого поколения Военно-воздушные силы сформулировали еще до распада СССР. От машины ждали малозаметности, сверхманевренности, сверхзвукового полета на крейсерской скорости. Однако перестройка и события 1990-х годов сильно задержали воплощение этого проекта «в железе».
Свое нынешнее имя Су-57 получил в 2017 году, а в серию пошел в 2019-м.
«Крестным отцом» для Су-57 является Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого, летчик-испытатель Сергей Богдан. Он поднимал в небо и прототип самолета в 2010-м, и его двухместную версию спустя 16 лет.
При этом реальный «боевой опыт» у Су-57 велик — на его основе и ведутся многочисленные улучшения. Как отмечали в «Рособоронэкспорте», говоря про экспортную версию Су-57Э, самолет обладает большим опытом применения в реальных боевых условиях, включая применение управляемых ракет большой дальности класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность» в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.
Универсальный боец.
По сравнению со своими предшественниками четвертого поколения Су-57 обладает уникальными особенностями. Он сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя и может выполнять комплексные задачи над полем боя.
Применение композиционных материалов, новая аэродинамическая компоновка самолета обеспечивают низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности. Искусственный интеллект (ИИ) снимает с летчика значительную часть нагрузки и многократно облегчает пилотирование и боевое применение самолета.
В работе над концепцией многофункционального комплекса фронтовой авиации Су-57 принимали участие ведущие авиационные институты страны. Работа над ним идет и сегодня. Так, 22 декабря 2025 года Су-57 впервые поднялся в небо с перспективным двигателем увеличенной тяги «изделие 177». До этого он летал на силовой установке первого этапа — 117С.
Новый двигатель имеет сниженный расход топлива во всех режимах, обеспечивает сверхзвуковой полет без форсажа и обладает увеличенным ресурсом.
Взгляд в будущее.
Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач, отмечают в Ростехе. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
На двухместной версии Су-57Д смогут обучаться летчики, но самое главное, она может быть задействована «для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации», сообщил Ростех.
Благодаря элементам ИИ, заложенным в бортовое оборудование, истребитель сможет сформировать единое информационно-управляющее пространство над полем боя.
А это уже «мостик» к истребителю шестого поколения: в своей колонке для ТАСС академик РАН, научный руководитель ФАУ «ГосНИИАС» Евгений Федосов рассуждал о том, что «авиагруппировка шестого поколения будет смешанной (пилотируемый самолет и беспилотник), при этом беспилотники будут работать в ближней зоне».
Большие перспективы.
В беседе с ТАСС директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что СВО и войны на Ближнем Востоке часто показывают беспомощность целых государств перед мощными вооруженными группировками. Такова, например, судьба ВС США в затянувшемся конфликте в Иране.
«У этих групп появилась возможность сбивать сверхзвуковые самолеты четвертого поколения, которые оказались очень уязвимыми. Теперь реального господства в воздухе может добиться лишь тот, кто имеет достаточное количество самолетов пятого поколения. Надо перевооружаться», — отметил Пухов.
Формально самолеты пятого поколения делают полдюжины стран, но «достойную авиацию не для парадов» создают немногие.
«Как мы знаем, у нас уже есть первый заказчик — Алжир, это известно. Я не исключаю, что, помимо Индии, которой мы будем предлагать этот двухместный самолет (Су-57Д — прим. ТАСС), у нас есть еще три-четыре покупателя, которые вполне могли бы этот самолет приобрести», — рассказал Пухов.
Наличие двухместной версии истребителя «усиливает предложение» России на мировом рынке вооружений, уверен собеседник агентства. По его словам, «два летчика — это не блажь», потому что один будет непосредственно управлять самолетом, а второй будет оператором оружия и группы беспилотников под управлением Су-57Д.
Согласен с этим и военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он добавляет, что даже одноместная версия Су-57, по большому счету, является двухместной, поскольку в качестве второго пилота на нем выступает бортовой компьютер с элементами ИИ.
«Можно представить квалификацию летчика, который должен управлять этой машиной, решая задачи по управлению и ведению боя. В советское время на подготовку такого специалиста уходило до 15 лет. Поэтому было принято решение пойти по пути создания двухместной версии, особенно с учетом того, что машина (Су-57Д — прим. ТАСС) будет продаваться за рубеж», — рассказал Кнутов в беседе с ТАСС.
По его словам, отечественные Вооруженные силы начали частично внедрять организацию и управление боевой группой в воздухе еще на всевысотном перехватчике Миг-31. Современный истребитель фактически сможет «подсказывать» летчику маневры ухода от противника, координировать в воздухе действия группы беспилотников и максимально эффективно применять бортовое вооружение.
«Эта машина завтрашнего дня. Он нужна и востребована, ее функции заметно расширились, а экспортный потенциал существенно возрос», — подытожил Кнутов.
Анна Юдина.