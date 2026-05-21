"Машина завтрашнего дня": первый полет двухместного Су-57Д

«Как мы знаем, у нас уже есть первый заказчик — Алжир, это известно. Я не исключаю, что, помимо Индии, которой мы будем предлагать этот двухместный самолет (Су-57Д — прим. ТАСС), у нас есть еще три-четыре покупателя, которые вполне могли бы этот самолет приобрести», — рассказал Пухов.