ВСУ расстреляли мирных жителей при попытке набрать воду в ДНР

Боевики открывали огонь по мирным жителям населённого пункта Родинское в ДНР, пытавшимся набрать воду.
Об этом рассказал РИА Новости беженец Михаил Скирда.
По его словам, один из инцидентов произошёл возле жилых домов, где местные жители регулярно набирали воду.
Он рассказал, что трое боевиков находились в многоэтажке. Один мужчина успел забежать в подъезд, другой был убит.
«Тот пришел, три часа просидел, говорит: Виталика больше нет», — привёл слова выжившего беженец.
По его информации, тело погибшего родственники не могли забрать несколько часов из-за продолжавшегося огня, эвакуировать его удалось лишь на следующий день.
Скирда подчеркнул, что на убитом была белая повязка, а сам он был гражданским человеком и шёл исключительно за водой.
