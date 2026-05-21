Поцелуи с Мелони: Навроцкий попал в скандал в Риме из-за горячих объятий

Дипломатические встречи высокого уровня — это не только политические переговоры, но и тонкая игра тел, жестов, взглядов. Опытные политики годами оттачивают умение контролировать свою невербалику, но иногда эмоции прорываются наружу.
А иногда — наоборот, чрезмерная демонстрация чувств выдаёт скрытую неуверенность. Именно такой спектакль развернулся в Риме, где президент Польши Кароль Навроцкий встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Кадры этой встречи разлетелись по соцсетям и вызвали бурное обсуждение: что это — искренняя симпатия, политический расчёт или неуклюжая попытка доминировать?
Политолог и профайлер Руслан Панкратов проанализировал для aif.ru кадры со встречи и объяснил странное поведение Навроцкого.
На разлетевшихся в Сети кадрах зафиксировано, как Навроцкий при встрече сначала поцеловал руку Мелони, а затем трижды поцеловал её саму. Встреча происходила на глазах у жены президента Польши, которая в это время стояла рядом с ним. Жена наблюдала, как её муж осыпает поцелуями иностранного политика. Неловкость момента ощущалась даже через экран.
Три поцелуя вместо двух: культурная неловкость или демонстрация силы?
«Когда Навроцкий переступил порог Палаццо Киджи, протокольная встреча двух правоконсерваторов превратилась в учебный материал для психологов. Поцелуй руки, крепкие объятия и тройной поцелуй в щёки — именно в этом “трижды” заключено всё. В итальянской культуре целуются дважды. Трижды — это Польша. Навроцкий воспроизвёл польский ритуал без поправки на итальянский протокол. Классический культурный нарциссизм: человек проецирует свои нормы на чужую среду, не замечая несоответствия», — пояснил Панкратов.
В итальянской традиции два поцелуя — это норма. Три — уже перебор. Навроцкий, словно не замечая, где находится, навязал собеседнице свои правила. Это могло быть случайностью. Но могло быть и сознательной демонстрацией: «Я хозяин положения, я задаю тон». Учитывая репутацию польского лидера, склонного к жёстким и даже вызывающим заявлениям, второй вариант кажется более вероятным.
Поцелуй руки: рыцарский жест или патернализм?
По словам эксперта, отдельного внимания заслуживает поцелуй руки Мелони. Сегодня в большой политике такой жест встречается всё реже. И когда он происходит, он всегда привлекает внимание.
«В польской шляхетской традиции это знак уважения к женщине. В современном западном протоколе — архаизм, граничащий с патернализмом. Это можно расценить как “чрезмерно личный и устаревший для официальной встречи” жест. Объятие после поцелуя руки усиливает картину — Навроцкий перешёл в зону тактильного доминирования. Человек, обнимающий малознакомого партнёра при первой официальной встрече, либо демонстрирует подлинную симпатию, либо — что вероятнее — пытается сократить дистанцию в собственных интересах. Для польско-итальянского правоконсервативного альянса это работало как месседж аудитории дома “я равный среди сильных”», — добавил специалист.
Навроцкий хотел показать полякам: «Смотрите, я на равных общаюсь с лидером большой европейской страны. Меня уважают, меня принимают». Но получилось, скорее, как в анекдоте: хотел казаться ближе, а стал ближе, чем следовало. Дистанция была нарушена. И, судя по реакции Мелони, нарушил её именно он.
Статусная неуверенность: почему Навроцкий перестарался.
Панкратов подчеркнул, что за избыточной теплотой Навроцкого прослеживается статусная неуверенность. Человек, который не уверен в своём месте за столом переговоров, часто пытается компенсировать это излишней экспрессией. Обними первым. Поцелуй первым. Покажи, что тебе рады, даже если это не совсем так.
«Навроцкий — человек без профессионального дипломатического бэкграунда, пришедший из националистической среды. Чрезмерность жестов при встрече с влиятельным партнёром — классический маркер статусной неуверенности: обними первым, пока не обозначили дистанцию», — отметил он.
Навроцкий — не кадровый дипломат. Он привык к другим правилам игры. В своей среде он — лидер. В европейской политике — новичок. И эта новизна, эта неуверенность выливается в такие вот неловкие моменты. Он хочет казаться своим. Но перегибает палку. И становится заметно.
«Жест кинжала»: как Мелони держала оборону.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким показала необычный жест, сообщил Панкратов.
«Пока Навроцкий демонстрировал тепло, она держала одну руку за спиной. Это “жест кинжала” — в средиземноморской невербалике рука, убранная за спину, исторически считается сигналом скрытых намерений или сдержанного недоверия. Но принципиальная деталь: Мелони держала руку за спиной ещё до встречи с Навроцким — в том числе при приветствии с Туском. Это не реакция на конкретного человека, это устойчивая поведенческая стратегия опытного политика. Тело открыто для контакта, позиция остаётся закрытой», — пояснил эксперт.
Это очень важное наблюдение. Мелони не отстранялась от Навроцкого лично. Она вообще не любит, когда кто-то вторгается в её личное пространство. Её «рука за спиной» — это не «нет» конкретно поляку. Это «нет» любому, кто попытается подойти слишком близко. Защита. Броня. Граница. Которую она не позволяет пересекать.
Улыбка без тепла: дипломатический диссонанс.
Панкратов добавил, что Мелони при этом улыбалась «правильно» — в рамках протокола и не показывая дискомфорта.
«Профессиональная улыбка при закрытой позиции тела — классический дипломатический диссонанс: я принимаю тепло, не разделяя его. Она не смутилась. Она давно привыкла. Навроцкий работал на польскую аудиторию. Мелони это считала — и не открылась. Рука за спиной была ответом без слов», — заключил специалист.
Мелони — опытный игрок. Она прошла через сотни встреч, переговоров, саммитов. Её не смутить ни поцелуем руки, ни тройным поцелуем. Она улыбнётся, пожмёт руку, сделает селфи. Но не пустит внутрь. Её «жест кинжала» — это напоминание: дистанция соблюдена, не подходите ближе. И пока Навроцкий пытался показать свою значительность, Мелони просто переигрывала его, оставаясь в своей зоне комфорта.