ПВО ночью сбила более 30 беспилотников в Ростовской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 30 беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью в пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в пяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском», — написал глава региона в канале на платформе «Макс».
Кроме того, в Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, сейчас возгорания ликвидированы, уточнил Слюсарь.
