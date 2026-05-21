Командир Велес: ВС РФ за сутки уничтожили 14 пикапов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 21 мая. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 14 пикапов, 8 грузовых автомобилей и 3 квадроцикла ВСУ в Сумской области за сутки. Об этом ТАСС сообщил командир батальона БПЛА с позывным Велес.
«Операторы роты беспилотных систем группировки войск “Север” ведут круглосуточную воздушную разведку и работают над пресечением попыток перемещения техники противника. В Сумской области благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА выявили и уничтожили 14 пикапов, 8 грузовых автомобилей и 3 квадроцикла ВСУ», — рассказал он.
Велес добавил, что в результате поражения целей российским военнослужащим удалось существенно подорвать логистические возможности подразделений.