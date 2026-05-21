ВС РФ в ходе учений доставили в Белоруссию ядерные боеприпасы

В процессе учений стратегических ядерных сил ВС РФ была осуществлена транспортировка ядерных боеприпасов на территорию Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в рамках маневров ядерных сил боеприпасы были успешно доставлены к местам временного хранения в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады.
Отметим, что накануне ВС Белоруссии также отработали получение спецснарядов для «Искандера-М».
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.