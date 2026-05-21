Орден Дружбы вручили спикеру сената Казахстана Маулену Ашимбаеву в России

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. В Москве встретились спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Россия и Казахстан — подлинно равноправные союзники и интеграционные партнеры, заявила Валентина Матвиенко. Она отметила, что две страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
«По сути, это означает, что нет ни одной сферы государственной, общественной, человеческой деятельности, где мы не вели бы конкретного, практического сотрудничества, в том числе по парламентской линии», — сказала Матвиенко.
По ее мнению, российско-казахстанский межпарламентский диалог за последние годы приобрел содержательный, доверительный и практико-ориентированный характер. Председатель Совфеда поблагодарила сопредседателей Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан — Андрея Яцкина и Жакипа Асанова за большую работу.
Также Валентина Матвиенко отметила, что парламентскую систему Казахстана ожидают изменения.
«Настроены на сохранение эффективного взаимодействия в новых условиях. Надеемся, что после окончания всех необходимых процедур по формированию Курултая и начала его деятельности нам удастся быстро сформировать обновленные механизмы диалога», — сказала председатель Совфеда.
Кроме этого, она подчеркнула, что Россия сохраняет статус одного из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.
Матвиенко поблагодарила казахстанского коллегу за поддержку проводимого ежегодно культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». В ответ Ашимбаев поблагодарил за приглашение посетить Россию с официальным визитом.
«Казахстан и Россия — стратегические партнёры и надёжные союзники. Между странами выстроена прочная и устойчивая модель сотрудничества, основанная на взаимном уважении и учёте интересов друг друга», — подчеркнул Ашимбаев.
Также стороны затронули вопросы обучения казахстанских студентов в российских вузах, строительства в Казахстане Международной образовательной школы «Сириус», а также сотрудничества на многосторонних парламентских площадках, включая Межпарламентский союз.
«Мир и Евразия переживают период турбулентности. В этих условиях нам необходимо работать сообща в общих политических и хозяйственных интересах, использовать сложившийся за предыдущие годы потенциал высокоинтегрированных связей», — сказала Валентина Матвиенко.
Также она вручила Маулену Ашимбаеву государственную награду Российской Федерации — Орден Дружбы.