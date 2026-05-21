Более 30 дронов сбито за ночь в пяти районах Ростовской области

За ночь над пятью муниципальными районами Ростовской области силы ПВО сбили свыше 30 вражеских беспилотников, обломки спровоцировали два лесных пожара.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Боевая работа велась в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.
В Шолоховском районе падение обломков привело к возгораниям в Вешенском лесничестве. Губернатор уточнил, что оба очага уже ликвидированы.
Ранее три человека получили ранения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Шебекинский округ Белгородской области.
