ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения на основании имеющейся информации не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
«Основываясь на имеющейся информации о текущей вспышке, ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Конго или Угандой», — рассказали агентству.
Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Всемирная организация здравоохранения объявила 17 мая вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.