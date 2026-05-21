С рэпера Pharaoh принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков

РИА Новости: с Pharaoh принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Приставы принудительно взыскали с рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду наркотиков, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее агентство со ссылкой на материалы приставов и судебные документы сообщало, что в апреле на Голубина завели исполнительное производство о взыскании 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду запрещенных веществ.

Согласно судебным материалам, 14 мая было вынесено постановление об окончании исполнительного производства о взыскании с Голубина 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду употребления наркотиков в четырех песнях.

Кроме того, как следует из материалов приставов, за рэпером не числится неоконченных исполнительных производств.