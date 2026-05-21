МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бригада ВСУ, которая преподносится как «элитная рота» для «золотой молодежи», несет существенные потери на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр (отдельная механизированная бригада — ред.) ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», — сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что в составе многих украинских подразделений есть «элитные роты», военнослужащие которых лишь формально числятся в бригадах, а на самом деле могут находиться даже за пределами страны. Подобные подразделения позиционируются как привилегированные, представители 158-й бригады не скрывают этого факта и рекламируют ее среди украинской «золотой молодежи».